Kwon Hyeok-kyu sur le départ du FC Nantes

Conséquences du dernier mercato complètement raté, quelques recrues estivales du FC Nantes sont déjà parties ou sur le départ. Après Yassine Benhattab, prêté à Reims après avoir été prêté l’an passé à Aubagne, et Hyun-seok Hong, parti à La Gantoise, c’est au tour de Kwon Hyeok-kyu de bientôt faire ses valises, d’après L’Equipe.

Le milieu défensif, arrivé du Celtic en juillet pour 250 000 euros, devrait lui aussi prendre le chemin de la Belgique. Il est attendu par Westerlo, 12e de Pro League. Selon le quotidien sportif, il s’agit d’un transfert et non pas d’un prêt. Le Coréen n’a plus joué depuis le 6 décembre. C’était face à Lens en Ligue 1.