Real Madrid : Vinicius Junior est en danger !

C’est une information dévoilée en exclusivité par nos soins : Kylian Mbappé sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. Il n’y a plus aucun doute sur la destination du Bondynois, qui démarrera la saison prochaine en août en défendant les couleurs de la Casa Blanca. Un sacré coup pour le Real Madrid, qui voulait s’offrir la vedette des Bleus depuis des années déjà. Même s’il est vrai que cette fois, son arrivée suscite un peu moins d’enthousiasme que ce qu’elle aurait pu le faire en 2021 par exemple.

Effectivement, ce Real Madrid tourne plutôt bien et s’est trouvé de nouveaux leaders offensifs, à l’image de Jude Bellingham ou de Vinicius Junior. De plus, ce feuilleton a agacé plus d’un supporter et journaliste madrilène, certains d’entre eux estimant au passage que leur club a plutôt besoin d’un profil à la Haaland que d’un Mbappé. Et c’est pour cette raison que les informations dévoilées par El Chiringuito de Jugones dans la nuit de lundi à mardi sont étonnantes, et risquent d’en faire grincer des dents plus d’un à Madrid.

Des adieux programmés ?

Selon l’émission TV espagnole, l’arrivée de Mbappé à Madrid pourrait coûter cher à Vinicius Junior. Le Brésilien pourrait même être vendu dès cet été. Le média explique qu’il s’agit d’une problématique financière notamment, puisque la signature du Bondynois serait assez coûteuse en termes de salaire et de prime à la signature. Il faudrait donc vendre un actif important pour compenser. Mais pas que, puisque des problématiques sportives sont aussi mises en avant. Mbappé et Vinicius Junior risqueraient notamment de se marcher dessus, et le média rajoute qu’il faut aussi prendre en compte l’arrivée d’Endrick, sur qui le Madrid compte énormément pour l’avenir.

Des informations qui surprennent donc, notamment parce qu’il est tout à fait envisageable de voir le Brésilien et Mbappé ensemble sur une pelouse, le premier jouant à gauche et le second pouvant jouer à droite ou en pointe. Mais du côté d’El Chiringuito, on semble convaincu… Quoi qu’il en soit, Vinicius Junior ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur dans le cas où le Real Madrid décide de le mettre à la porte.