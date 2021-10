Ligue des Champions : Manchester City écrase le Club Bruges, le Sporting s'impose avec la manière

Après la défaite subie au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-2), Manchester City devait absolument s'imposer sur la pelouse du Club Bruges afin de rester dans la course à la première place du groupe A et mettre la pression sur le PSG. Pour y parvenir, Pep Guardiola alignait un 4-3-3 avec notamment De Bruyne, Rodri et Silva dans l'entre-jeu. Devant, Grealish, Foden et Mahrez constituaient le trio d'attaque. Rapidement dans cette partie, les Cityzens mettaient le pied sur le ballon et ne laissaient pas respirer les défenseurs de Bruges.

Deux buts refusés d'entrée par le VAR de Grealish et Rodri, en position de hors-jeu (9e, 13e), mais City poussait encore sur la défense belge pour ouvrir le score et manquait de précision. Après une première demi-heure de domination, Foden envoyait une belle passe lobée vers Cancelo. Le Portugais, après un joli contrôle de la poitrine, pouvait glisser son ballon entre les jambes de Mignolet (1-0, 30e). Toujours sous pression durant toute la mi-temps, la défense belge ne parvenait plus à suivre et fauchait Mahrez dans la surface, après une belle séquence collective. L'Algérien a parfaitement converti le penalty qu'il venait d'obtenir, dans le petit filet gauche (2-0, 43e).

Après la pause, les Mancuniens, beaucoup plus en gestion, ont tout de même alourdi le score grâce à Walker à bout portant (3-0, 52e), avant de définitivement plier le match grâce au jeune Palmer, d'une belle frappe enroulée pour son premier but sous les couleurs de Man City en LdC (4-0, 67e). Mahrez s'est même offert un doublé en fin de rencontre (5-1, 84e). La réduction du score de Vanaken restera anecdotique (4-1, 81e). Une victoire nette et importante pour les Skyblues qui leur permet de remonter provisoirement en tête du groupe A, avant la rencontre entre le PSG et Leipzig, ce mardi soir. De son côté, le Club Bruges redescend à la troisième place avant de se déplacer à l'Etihad Stadium, pour la prochaine journée de C1.

Festival de buts entre Besiktas et le Sporting Portugal

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, le Besiktas et le Sporting ont livré une première période avec du spectacle. Dominateurs dans ce début de match, le Besiktas a concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire de Coates, en reprenant un corner de la tête (1-0, 15e) avant de parfaitement réagir, également sur un corner repris par Larin (1-1, 24e). Il n'aura fallu que trois minutes au club lisboète pour reprendre l'avantage grâce au doublé de Coates, une nouvelle fois à la suite d'un coup de pied de coin (2-1, 27e). Avant la fin de la première période, Sarabia transformait un penalty pour faire le break (3-1, 44e). Un festival auquel aurait pu s'ajouter Texeira, auteur d'une sublime reprise de volée, refusée finalement par le VAR (45e+1).

En seconde période et à malgré un manque de réussite pour le Sporting, avec notamment deux poteaux touchés (67e, 72e), le Sporting est parvenu à s'imposer pour sa première victoire dans le groupe C, grâce notamment à un bijou de Paulinho en fin de rencontre (4-1, 90e+1). Les Portugais restent troisième derrière l'Ajax Amsterdam et Dortmund, avant de recevoir le club turc lors de la prochaine journée, qui reste lanterne rouge avec aucun point pris.

