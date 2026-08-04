Brest tente le coup Moussa Diarra

Alors qu’il était tout proche de rejoindre le Havre, avant que le transfert ne soit finalement avorté, Moussa Diarra pourrait très prochainement rejoindre un autre club de Ligue 1. Selon nos informations, le Stade Brestois tente de recruter le défenseur central de 25 ans, de retour au Déportivo Alavés après son prêt à Anderlecht.

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❗️Le Stade Brestois tente sa chance pour Moussa Diarra.



➡️ Gauthier Lloris figure également parmi les profils ciblés par Brest pour renforcer sa défense.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/1Kl52rqLcl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2026

L’ancien joueur du Toulouse FC n’est pas le seul joueur dans la short-list des dirigeants brestois. Toujours d’après nos échos, Brest pense également à Gautier Lloris, capitaine du Havre.