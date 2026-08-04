Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 1

Brest tente le coup Moussa Diarra

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Moussa Diarra avec le TFC @Maxppp

Alors qu’il était tout proche de rejoindre le Havre, avant que le transfert ne soit finalement avorté, Moussa Diarra pourrait très prochainement rejoindre un autre club de Ligue 1. Selon nos informations, le Stade Brestois tente de recruter le défenseur central de 25 ans, de retour au Déportivo Alavés après son prêt à Anderlecht.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du Toulouse FC n’est pas le seul joueur dans la short-list des dirigeants brestois. Toujours d’après nos échos, Brest pense également à Gautier Lloris, capitaine du Havre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Moussa Diarra

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Moussa Diarra Moussa Diarra
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier