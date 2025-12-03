Nice : la grosse pique cinglante de Haise à la direction

Dans un entretien fleuve accordé à L’Equipe, Franck Haise est longuement revenu sur les dernières heures mouvementées à l’OGC Nice. Alors qu’il a hésité à plier bagages, l’entraîneur français a finalement décidé de rester au Gym contre toute attente malgré le silence radio de la majorité des membres de la direction niçoise.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas eu l’actionnaire, ni le responsable de l’actionnaire depuis dimanche soir, et c’est moi qui ai appelé le président lundi en fin de journée parce que je n’arrivais pas à avoir de nouvelles de Florian Maurice (directeur sportif du Gym, ndlr). J’assume mes responsabilités en restant l’entraîneur. (Il s’arrête et regarde son téléphone, ndlr) Ah ben voilà, Jean-Claude Blanc (le directeur général d’Ineos Sport, ndlr) vient de m’écrire, on est mercredi matin… Je reste pour que chacun assume ses responsabilités». Si Franck Haise a confirmé rester à Nice, l’ambiance est encore loin d’être au beau fixe du côté de la Côte d’Azur.