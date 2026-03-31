Matchs Amicaux
Espagne-Égypte : un chant raciste envers les Musulmans provoque l’indignation
1 min.
@Maxppp
Ce soir, l’Espagne affronte l’Égypte au RCDE Stadium, l’enceinte de l’Espanyol. La Roja et les Pharaons sont toujours à égalité (0-0) à quelques instants de la mi-temps, mais un incident lamentable s’est produit.
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Diario AS @diarioas – 21:43 Voir sur X
Peu après la vingtième minute de jeu, une partie du public a repris à plusieurs reprises un chant raciste. « Qui ne saute pas est musulman », pouvait-on entendre dans les tribunes. Des propos qui ont suscité l’indignation.
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