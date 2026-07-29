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Ligue 1

Monaco s’est renseigné sur Erik Lira

Par Maxime Barbaud
1 min.
Erik Lira, international mexicain lors de la Coupe du Monde @Maxppp

L’AS Monaco a déjà perdu Aladji Bamba, parti à Newcastle pour plus de 40 M€ comme nous vous le révélions en exclusivité. Toujours dans le même secteur de jeu, un départ de Lamine Camara n’est pas du tout à exclure, lui qui est courtisé avec sa belle saison sur le Rocher. La direction pense donc à renforcer l’entrejeu.

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Le média mexicain TUDN affirme que la piste menant à Erik Lira (26 ans) est tout à fait sérieuse. «Certains détails restent à régler pour finaliser son transfert» est-il écrit. De son côté, L’Equipe tempère. Le joueur du CD Cruz Azul, sous contrat jusqu’en juin 2029 et titulaire avec el Tri pendant le Mondial, a pour le moment seulement fait l’objet de renseignements.

Pub. le - MAJ le
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