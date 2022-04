Gianni Infantino répond à la rumeur des matches de 100 minutes

Interviewé par beIN Sports ce samedi après-midi en amont du match de Ligue 2 entre Guimgamp et Toulouse, le président de la FIFA Gianni Infantino est revenu sur la rumeur autour des matchs de 100 minutes. Le dirigeant italo-suisse a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de faire des matches de cette durée, mais qu’il fallait tout de même réfléchir à de vraies mesures sur le temps de jeu effectif des matches de football.

« Je pense qu’on doit avoir une réflexion sur le temps de jeu effectif dans la mesure où il y a du temps qui est perdu lors d’un match. Si on demande aux spectateurs de payer leur billet ou d’acheter un abonnement pour regarder 90 minutes de football et qu’un match dure 50 minutes, il y a quelque chose qu’il faut revoir. Non il n’y aura pas de matchs de 100 minutes, mais le temps additionnel que va donner l’arbitre devra être vraiment en relation avec le temps perdu durant le match. Et après il faut voir pour le futur », a déclaré Infantino.