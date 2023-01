Ligue 1 : Lille cale contre Reims !

La 17e journée de Ligue 1 se poursuivait ce lundi à 17 heures avec une affiche entre le LOSC Lille, septième au coup d’envoi, et le Stade de Reims, onzième. Devant leur public, présent au Decathlon Arena - Pierre-Mauroy, les Dogues voulaient confirmer la victoire (2-0) acquise sur la pelouse de Clermont et ainsi réintégrer le top 5. Invaincus depuis 8 rencontres, les Rémois, tombeurs (3-1) du Stade Rennais lors de la précédente journée, espéraient quant à eux se rapprocher de la huitième place occupée par l’OL. Organisés en 3-4-3 avec Bamba, Cabella et David à la pointe de l’attaque, les hommes de Paulo Fonseca démarraient fort cette rencontre.

Sur un premier coup franc frappé par Cabella, André plaçait sa tête mais sa tentative flirtait, de peu, avec le cadre de Diouf (2e). Dominateurs, les Lillois se montraient encore dangereux mais Zhegrova butait lui aussi sur le portier champenois (20e). Bousculés, les coéquipiers de Flips ne tardaient pas à réagir. À la réception d’un nouveau centre, venu de la droite, Munetsi croisait sa tête mais tombait sur un Chevalier décisif (24e). Disposé en 4-2-3-1, le Stade de Reims accélérait encore. Sur un centre de De Smet, Ito s’essayait mais sa reprise de volée croisée du pied droit échouait à gauche du cadre nordiste (31e).

Si les débats tendaient à s’équilibrer, le LOSC allait finalement piquer sur une nouvelle offensive. Profitant d’une frappe de Bamba, repoussée par Diouf, David surgissait pour conclure du pied droit (1-0, 32e). Portés par l’ouverture du score de leur attaquant canadien, les coéquipiers de Fonte gagnaient en confiance et imposaient leur domination. Sur une erreur du portier rémois, Bamba pensait même faire le break mais le Lillois de 26 ans ne parvenait finalement pas à conclure (42e). Dangereux par séquence, Reims était, une nouvelle fois, proche de l’égalisation mais Ito butait encore sur Chevalier, impérial (45+1e). Juste avant la pause, Zhegrova pensait également faire le break (45+2e). En vain. Au retour des vestiaires, les Rémois tentaient de revenir par l’intermédiaire de Van Bergen (51e) mais ce sont bien les Dogues qui se montraient les plus menaçants.

Souvent à l’origine des offensives lilloises, Zhegrova se rapprochait de la cage rémoise. Pour autant, l’ailier kosovar manquait de justesse technique aux abords de la surface adverse (54e, 55e). En contrôle, Lille était une nouvelle fois tout proche de doubler la mise mais Cabella, servi par Bamba, tombait sur Diouf (77e). Une parade décisive puisque dans la foulée, Cajuste, entré en jeu et trouvé en retrait par De Smet, trompait Chevalier du pied gauche (1-1, 79e). Malgré plusieurs changements dans les derniers instants, le score n’évoluait plus et Lille concédait le nul (1-1). Avec ce résultat, les Dogues sont septièmes avant de retrouver Brest, le 11 janvier prochain. De son côté, Reims est onzième et ira sur la pelouse d’Ajaccio lors de la 18e journée de Ligue 1.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 44 17 14 2 1 46 13 33 2 Lens 40 17 12 4 1 29 11 18 3 Marseille 33 16 10 3 3 32 14 18 4 Monaco 33 17 10 3 4 33 23 10 5 Rennes 31 16 9 4 3 32 17 15 6 Lorient 31 17 9 4 4 28 24 4 7 Lille 30 17 9 3 5 30 24 6 8 Lyon 24 17 7 3 7 27 21 6 9 Clermont 22 17 6 4 7 20 25 -5 10 Nice 21 16 5 6 5 15 17 -2 11 Reims 21 17 4 9 4 20 23 -3 12 Toulouse 19 17 5 4 8 23 33 -10 13 Troyes 18 17 4 6 7 29 33 -4 14 Montpellier 17 16 5 2 9 26 29 -3 15 Nantes 17 17 3 8 6 18 24 -6 16 Ajaccio 15 17 4 3 10 15 26 -11 17 Brest 13 17 3 4 10 18 33 -15 18 Auxerre 13 17 3 4 10 16 35 -19 19 Strasbourg 11 17 1 8 8 20 31 -11 20 Angers 8 17 2 2 13 16 37 -21

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de Lille

Le XI de Reims