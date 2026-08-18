Manchester City pourrait boucler une vente surprenante à 100 M€

Manchester City vit un mercato particulièrement mouvementé. Avec le départ imminent de Rodri vers le FC Barcelone et une défaite cinglante face à Arsenal lors du Community Shield (3-0), le collectif d’Enzo Maresca doit se réinventer dans l’urgence. Sans Rodri, le vide laissé au milieu est immense et le club a décidé de frapper fort. Depuis plusieurs semaines, City a activé la piste menant au prodige lillois Ayyoub Bouaddi.

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Une piste qui s’est brusquement accélérée pour devenir la priorité absolue des Citizens depuis plusieurs jours. Pour s’offrir le jeune milieu français, les Skyblues sont prêts à faire sauter la banque. Le LOSC réclame plus de 100 millions d’euros pour laisser filer son phénomène, une somme astronomique que les dirigeants anglais semblent résolus à débourser. Selon plusieurs échos, le deal pourrait même se boucler aux alentours des 130 millions d’euros. Les négociations entre les deux clubs seraient désormais très avancées et entreraient dans leur phase décisive.

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Tottenham est prêt à mettre 100 millions d’euros sur Savinho

C’est là que le cas Savinho devient la clé financière du dossier. Écarté du groupe lors du Community Shield et désireux d’aller chercher du temps de jeu ailleurs, l’ailier brésilien dispose d’une cote très élevée sur le marché. En réalité, sa vente rapporterait une grosse bouffée d’oxygène aux finances mancuniennes et permettrait d’éponger le coût du transfert de Bouaddi sans mettre en péril l’équilibre du club. Auteur de quatre buts et trois passes décisives la saison passée en 36 apparitions, Savinho est pisté par Tottenham selon The Times.

D’après la publication d’outre-Manche, les Spurs, déjà très actifs sur ce mercato, auraient proposé 100 millions d’euros à City pour recruter l’ailier de 22 ans. Un montant faramineux qui ferait du bien aux Cityzens. Pour autant, Manchester City ne compte pas se précipiter pour remplacer le Brésilien dans l’effectif. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, la piste menant à Pedro Neto n’est absolument pas d’actualité pour la direction mancunienne d’après nos confrères anglais. En cas de départ de Savinho contre un chèque imposant, Enzo Maresca s’appuiera sur ses forces en présence plutôt que de surpayer un profil de secours. En gros, 100 millions iraient directement dans les caisses de City.