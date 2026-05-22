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Coupe de France

RC Lens : les larmes de Gervais Martel après le sacre en Coupe de France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gervais Martel, ancien président du RC Lens. @Maxppp
Lens 3-1 Nice

Tout au long de son mandat de plus de 25 ans, Gervais Martel a couru après un sacre en Coupe de France. Et s’il n’y est jamais parvenu, l’ancien président du RC Lens était présent ce vendredi lors de la finale de la Coupe de France entre Nice et Lens.

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Et après une énorme saison, les Lensois ont été récompensés avec un titre mérité au terme d’une finale maîtrisé face aux Aiglons (3-1). Un dénouement qui a rendu très émotif Gervais Martel. Après quelques accolades avec Jean-Louis Leca, le directeur sportif lensois, et Joseph Oughourlian, l’actuel président de Lens, Martel s’est effondré en larmes. Un moment émouvant qui montre que cette première Coupe de France touche tout le peuple Sang et Or.

Pub. le - MAJ le
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