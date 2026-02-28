Menu Rechercher
PL : Manchester City s’impose à Leeds et se rapproche d’Arsenal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Antoine Semenyo @Maxppp

Il vaut souvent être dans la peau du chasseur que du chassé. En Premier League, Manchester City prend un malin plaisir à traquer Arsenal ces dernières semaines. Restant sur cinq matches sans défaite dans l’élite, le club mancunien met une grosse pression sur les Gunners et pouvaient revenir provisoirement à deux points ce samedi en cas de victoire à Leeds. Privé d’Haaland à la dernière minute, Guardiola a décidé d’aligner une attaque Cherki-Semenyo-Marmoush. D’entrée, Leeds a mis une grande pression à son adversaire. Face à leur public, les hommes de Daniel Farke ont failli ouvrir le score à travers trois énormes occasions d’entrée (4e, 16e, 20e).

Finalement, après une nouvelle grosse opportunité pour les locaux (39e), la situation a été débloquée par un éclair de génie de Rayan Cherki qui, d’une passe exceptionnelle, a trouvé Aït-Nouri dans la profondeur. L’Algérien a servi Semenyo qui n’avait plus qu’à terminer dans le but vide (0-1, 45+1e). Au retour des vestiaires, les Cityzens ont montré un visage plus séduisant mais n’ont pas su se procurer d’occasions franches pour faire la différence et prendre le large. Malgré tout, cela a suffi à Manchester City pour aller chercher un succès précieux. City revient provisoirement à deux points d’Arsenal, Leeds stagne à la quinzième place.

