Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs

Après Erling Haaland, buteur contre la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé s’est distingué face à la Suède. Et le Français a même doublé le Norvégien, pour rejoindre Lionel Messi en tête du classement des buteurs.

La suite après cette publicité

Le Français a ajouté deux pions à sa collection, déjà somptueuse. Un premier but sur un exploit individuel, un deuxième sur un service parfait d’Olise, et il aurait même pu en ajouter un autre si le poteau n’avait pas repoussé sa tentative en première période. Voilà donc Lionel Messi et Kylian Mbappé avec 6 buts, mais la Pulga a un match en moins au compteur, et ce sera face au Cap Vert. La bataille est loin d’être finie !