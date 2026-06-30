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Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Après Erling Haaland, buteur contre la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé s’est distingué face à la Suède. Et le Français a même doublé le Norvégien, pour rejoindre Lionel Messi en tête du classement des buteurs.

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Le Français a ajouté deux pions à sa collection, déjà somptueuse. Un premier but sur un exploit individuel, un deuxième sur un service parfait d’Olise, et il aurait même pu en ajouter un autre si le poteau n’avait pas repoussé sa tentative en première période. Voilà donc Lionel Messi et Kylian Mbappé avec 6 buts, mais la Pulga a un match en moins au compteur, et ce sera face au Cap Vert. La bataille est loin d’être finie !

Le classement des buteurs
#1 Flag Argentine Lionel Messi 6 #2 Flag France Kylian Mbappé 6 #3 Flag Norvège Erling Haaland 5 #4 Flag France Ousmane Dembélé 4 #5 Flag Brésil Vinícius Júnior 4 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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