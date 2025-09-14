Le PSG a envoyé une lettre à la Fédération espagnole pour saluer la gestion de Fabián Ruiz

Le Paris Saint-Germain a adressé une lettre officielle à la Fédération espagnole de football, signée par son président Nasser Al-Khelaïfi, pour saluer la qualité de la prise en charge médicale de Fabián Ruiz lors de son séjour en sélection. Un geste qui souligne la volonté diplomatique du club de la capitale d’instaurer une bonne communication avec les sélections nationales de ses joueurs, comme il en avait déjà fait part à la Fédération française de football. Mais surtout, en filigrane, cette initiative met en lumière des tensions avec d’autres instances, notamment la FFF, après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé.

«Au nom du Paris Saint-Germain, je souhaite vous exprimer ma sincère gratitude, ainsi qu’à la Fédération espagnole, pour l’excellente attention et considération accordées à notre joueur Fabián Ruiz lors de sa participation avec la sélection espagnole. Votre professionnalisme, votre communication constante et vos soins apportés à Fabián sont profondément appréciés. Nous sommes rassurés de savoir que notre joueur a été pris en charge de la meilleure manière possible pendant qu’il représentait l’Espagne. Cette collaboration entre le Paris Saint-Germain et la Fédération espagnole de football est un excellent exemple de l’importance du dialogue et de la coopération entre clubs et sélections nationales, toujours avec le bien-être des joueurs comme priorité absolue», peut-on notamment lire sur le document envoyé par la direction parisienne.