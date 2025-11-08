L2 : Pau frustre Guingamp, le Red Star loupe la 1ère place

Avant le choc de ce soir entre Troyes et Saint-Etienne (20h), deux rencontres avaient lieu ce samedi à 14h, notamment un Le Mans-Red Star important pour le haut du classement. Le niveau technique et le rythme étaient au rendez-vous mais il manquait les occasions entre ces deux formations ayant un peu la peur de perdre. Les Manceaux ont tenté de faire la différence en seconde période (51e, 63e), alors que Poussin s’est fait une belle frayeur (78e). Dans les arrêts de jeu, Hammoudi pensait offrir la victoire aux Sarthois mais il était finalement signalé hors-jeu pour aboutir à un nul 0-0 qui n’arrange personne.

La suite après cette publicité

Alors qu’ils auraient pu prendre le fauteuil de leader, les Audoniens restent 2es. Le Mans est 7e, deux points et deux rangs derrière Pau, qui est allé arracher un nul inespéré 2-2 à Guingamp. L’EAG avait pris deux buts d’avance grâce à Mafouta (14e) et Hemia (26e). Les Palois ont alors couru après le score. Pouilly a redonné un peu d’espoir avant la pause (38e) avant de voir Sissoko profiter d’une erreur de la défense adverse dans les dernières secondes (90e+4).

Les résultats des matchs de 14h :

Le Mans 0 - 0 Red Star

Guingamp 2 - 2 Pau : Mafouta (14e), Hemia (26e) ; Pouilly (38e), Sissoko (90e+4)