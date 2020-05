Ce qu'il faut savoir sur la reprise de la Bundesliga

Et c'est reparti pour un tour ! La Bundesliga est le premier championnat européen majeur à retrouver les terrains, à partir du samedi 16 mai. Après de longues tractations et le feu vert du gouvernement, il sera donc possible de regarder du football de haut niveau ce week-end. Mais que faut-il attendre de la 26e journée de Bundesliga ? Cela ne vous aura pas échappé, les projecteurs seront braqués sur le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Probablement le derby le plus passionné d'Allemagne, qui sera forcément impacté par l'absence des supporters des deux camps en raison de l'évident huis clos imposé.

Cinq rencontres sont prévues dès 15h30, l'habituelle case horaire, dont le BVB-Schalke 04, attendu aussi car le match aller avait été décevant (0-0). Le RB Leipzig (3e de Bundesliga à 5 points du Bayern Munich) sera opposé à Fribourg (8e) dans un match pas si évident, d'autant que Fribourg l'avait emporté 2-1 au match aller. Un match concernera les équipes à la lutte pour le maintien, celui entre Düsseldorf et Paderborn.

Dans la case prime-time du samedi, à savoir la rencontre de 18h30, la Ligue allemande a choisi d'installer la rencontre entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach. Une affiche entre deux clubs traditionnels de la Bundesliga qui savent aussi proposer un jeu offensif. Il n'est jamais facile de battre Francfort chez eux mais Mönchengladbach devra y parvenir pour rester dans la course au titre (actuellement 4e avec 49 points). Ce n'est que le dimanche que les fans du Bayern Munich pourront retrouver leur club favori. Le Bayern a été programmé à 18h pour un déplacement face à l'Union Berlin, a priori un adversaire facile à écarter. C'est là tout l'intérêt aussi de cette reprise : dans quel état seront les joueurs ?

Quelques voix s'élèvent tout de même

Si toutes les parties sont globalement heureuses du retour du championnat allemand, cela n'empêche pas la naissance de certaines polémiques. Par exemple concernant la rencontre entre le Werder Brême, qui se bat pour le maintien, et le Bayer Leverkusen, à la lutte pour une qualification en Ligue des Champions. Les Länder allemands n'ayant pas tous été logés à la même enseigne pendant la période de confinement, le Werder n'a pas pu reprendre les entraînements au même moment que son adversaire. Le directeur général du Werder Franck Baumann s'est ainsi plaint de la différence de préparation.

Autre sujet de polémique, la crainte des blessures. Certains sont montés au créneau dans les médias pour déplorer les risques de blessure grave avec ce redémarrage précipité. Anciens entraîneurs, préparateurs physiques et parfois joueurs (mais de clubs mineurs) ont ainsi exprimé leurs craintes. Cela ne suffira pas pour empêcher le retour du football professionnel et regarder si l'engouement est présent, devant les télés. La plateforme Sky proposera gratuitement le multiplex du samedi 15h30. De quoi redonner, un peu, le sourire aux supporters.