Nice : Jean-Pierre Rivère sort du silence après les graves incidents
En tant qu’ancien président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère n’a pas pu rester indifférent face aux graves incidents de dimanche. L’ancien entrepreneur en immobilier ne s’en est d’ailleurs pas caché dans un entretien accordé à Nice Matin. «J’ai été touché par les événements du week-end. Il ne sert à rien de les minimiser: ce qui s’est passé ne correspond ni à l’image du club, ni à l’esprit qui l’a toujours porté», a-t-il déclaré au sujet des violences subies par plusieurs joueurs de Nice à leur retour de Lorient.
«Le respect des joueurs envers les supporters est essentiel. Le respect des supporters envers les joueurs l’est tout autant. Et la responsabilité de protéger l’institution appartient à tous ceux qui l’aiment. Je fais confiance à celles et ceux qui, au sein de l’institution, travaillent aujourd’hui à rétablir le dialogue et à ramener l’unité. » Pour rappel, Rivère avait quitté le club cet été après 14 ans de présidence. Il a depuis été remplacé par Fabrice Bocquet, plus que jamais contesté par les supporters du club.
