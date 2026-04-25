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La justice espagnole a tranché concernant l’accident mortel de Diogo Jota

Par Tom Courel
1 min.
Diogo Jota @Maxppp

Nouveau rebondissement concernant l’accident mortel de Diogo Jota. En effet, le tribunal espagnol de Castilla y Leon a déclaré qu’il n’y aurait aucune responsabilité pénale pour l’accident de voiture qui a tué le joueur de Liverpool, ainsi que son frère Andre Silva en juillet dernier. Comme le rapporte The Athletic, les enquêteurs ont affirmé que la Lamborghini avait subi un crash à grande vitesse, dépassant un autre véhicule, ce qui a provoqué un incendie du véhicule. Et après avoir examiné l’ensemble du dossier, la Haute Cour de justice de la région a déterminé qu’aucune procédure pénale ne pouvait être engagée.

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« Le tribunal de première instance de Puebla de Sanabria a rejeté l’affaire en novembre dernier après avoir évalué les preuves documentées du dossier et, en particulier, les rapports d’experts publiés par l’unité de la circulation de la Garde civile. Le rejet de la procédure pénale n’exclut pas la possibilité pour les parties concernées d’intenter une action civile pour réclamer ce qu’elles jugent approprié ». Une décision qui va sans doute causer du chagrin, de nombreux mois après le drame.

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