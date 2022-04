OM : la revanche de Luan Peres

La suite après cette publicité

L'OLympique de Marseille aura besoin de tout le monde. En cette fin de saison, les joueurs de Jorge Sampaoli jouent la qualification à la Ligue des Champions et une victoire finale en Ligue Europa Conference League. Déjà qu'il se plaignait d'avoir un effectif court, Jorge Sampaoli doit se creuser la tête. Mais certains éléments reviennent au top.

C'est le cas d'Amine Harit, qui a été une nouvelle fois très bon ce dimanche soir contre Montpellier (2-1), mais il n'est pas le seul. Après deux suspension (contre l'ASSE puis contre le PAOK), le très décrié Luan Peres était à nouveau titulaire contre Téji Savanier et consorts. Cette fois, reposé, il a sorti un match d'une grande qualité et d'une belle sérénité, coupant de nombreuses transitions adverses et taclant à propos. Il s'est naturellement présenté en zone mixte.

« C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici »

« Je suis très heureux de pouvoir revenir joeur ce match après la suspension que j'ai eu. Je suis heureux de pouvoir aider à cette victoire pour garder cette deuxième place. Il faut préparer le prochain match contre le PAOK, puis dimanche prochain pour garder cette deuxième place et continuer à viser la Ligue des Champions », a commencé par expliquer le latéral gauche brésilien

Mais il est surtout très content d'avoir la confiance du coach. « Je suis heureux qu'il m'ait accordé cette confiance. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. J'ai du m'adapter à jouer sur ce côté gauche. Je suis plutôt un défenseur central. Sur ce match, je n'ai pas vraiment joué latéral gauche, mais aussi central. C'est un poste où je me sens plus à l'aise et je suis très heureux de pouvoir jouer à ce poste-là également », a-t-il conclu. Oui, oui, l'OM aura besoin de tout le monde.