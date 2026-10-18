AC Milan : la prolongation d’Adrien Rabiot est sur la table

Adrien Rabiot s’impose progressivement comme l’un des hommes forts de l’AC Milan. Déjà influent depuis son arrivée, le milieu de terrain français a encore franchi un cap cette saison, en se montrant de plus en plus décisif. Face à Salzbourg, en Ligue Europa, il a été impliqué dans les trois buts d’Alphadjo Cissé, auteur d’un triplé lors de la victoire milanaise (4-0). Le Français a notamment délivré la passe décisive sur la troisième réalisation de son coéquipier, après avoir initié les deux premières actions.

La suite après cette publicité

Ses performances renforcent son importance dans le collectif de Ruben Amorim, au point que la direction milanaise envisagerait de le prolonger jusqu’en 2030, selon le Corriere dello Sport. En huit rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, Rabiot affiche déjà trois buts et trois passes décisives. Utilisé dans un rôle plus offensif face à Salzbourg, avec moins de responsabilités défensives, l’international français a pu exprimer pleinement ses qualités.