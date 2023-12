PL : Erik ten Hag meilleur entraîneur du mois de novembre

Décidément, c’est une belle journée pour Manchester United. Vainqueurs de ses trois rencontres disputées en novembre (Fulham, Luton Town et Everton), les Red Devils ont su redresser la barre le mois dernier en championnat pour se relancer dans la course au top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Et après le titre de meilleur joueur décerné au défenseur anglais Harry Maguire ce vendredi après-midi, son coach, Erik ten Hag, a également été récompensé par la Premier League.

La suite après cette publicité

En effet, comme viennent de l’annoncer les réseaux sociaux du championnat de Sa Majesté, le technicien néerlandais a été sacré meilleur coach du dernier mois grâce à ses trois succès, et ce sans encaisser le moindre but. L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam vient donc mettre fin à l’hégémonie du début de saison signé Ange Postecoglou, auteur de trois superbes mois avec les Spurs de Tottenham avant le début de leur série noire.