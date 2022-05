OM : un groupe amoindri offensivement pour la dernière décisive contre Strasbourg

Affaibli. Voilà comment décrire le groupe de 21 joueurs convoqué par Jorge Sampaoli et communique ce vendredi par l'OM, quelques heures avant la réception du RC Strasbourg Alsace au Vélodrome, ce samedi (21 heures), dans un match capital pour l'avenir européen des Phocéens, troisièmes du championnat de France et sous la menace de Rennes.

Les partenaires de William Saliba, déjà privés de Dimitri Payet, vont devoir composer sans Bamba Dieng, qui s'est blessé au niveau de la cuisse à l'entraînement et donc forfait pour le choc face aux Alsaciens, 5èmes de Ligue 1 et toujours en course pour accrocher le wagon européen au soir de la 38ème journée. Cédric Bakambu n'étant pas opérationnel à 100%, Arek Milik aura la lourde tâche de porter les espoirs du peuple marseillais sur ses épaules.

