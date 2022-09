Serie A : l'Udinese renverse l'Inter Milan

Suite de la 7eme journée de Serie A ce dimanche après-midi avec la rencontre entre l’Udinese et l’Inter Milan. L’occasion pour les Nerrazuri de remonter à la 6eme place du classement et de revenir à 1 point de la première place. L’Udinese pouvait, de son côté, confirmer son bon début de saison.

Et dans cette rencontre, l'Udinese a confirmé sa très bonne forme du moment. Si Nicolo Barella avait ouvert le score très tôt dans le match les hommes de Andrea Sottil ont réussi à renverser le match. C'est d'abord un but contre son camp de Milan Skriniar qui remettait les deux équipes à égalité. Et en toute fin de match, Bijol et Arslan scellaient la victoire de l'Udinese qui prend la première place du classement. L'Inter Milan pointe à la 6eme place.