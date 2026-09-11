Rennes : Franck Haise milite pour Esteban Lepaul en Bleu
Auteur d’un match décevant dans l’ensemble lors de la victoire des siens contre l’OM (1-0) ce vendredi soir, Esteban Lepaul reste malgré tout l’un des attaquants les plus prolifiques de notre championnat. Auteur de 3 buts depuis le début de la saison, l’ex-buteur d’Angers pourrait d’ailleurs rapidement devenir international. Présent au micro de Ligue 1+, Franck Haise a d’ailleurs milité pour voir son joueur sous le maillot tricolore.
«Je ne vais pas vous dire le contraire, je le vois tous les jours depuis 5/6 mois, c’est un attaquant très complet même quand il n’a pas grand-chose, il est très utile pour le collectif donc évidemment que je milite pour mon joueur mais c’est Zinedine Zidane le sélectionneur». Réponse vendredi prochain…
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