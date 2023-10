Le FC Barcelone a un très gros problème avec Frenkie de Jong

Une blessure qui tombe mal. Particulièrement en forme avec le FC Barcelone en ce début de saison, Frenke de Jong a dû se stopper net en raison d’une grosse entorse à la cheville il y a trois semaines. Après avoir manqué les quatre derniers matchs de son équipe, et déclaré forfait avec les Pays-Bas lors de cette trêve internationale, le milieu de terrain ne devrait revenir qu’en novembre. Il est très incertain pour la réception du Real Madrid le 28 octobre prochain. Un vrai coup d’arrêt pour celui qui a été nommé vice-capitaine en début de saison par Xavi.

L’entraîneur lui fait toujours confiance d’ailleurs. La preuve, il a demandé de prolonger le Batave, lui dont le contrat s’achève en 2026. Des discussions pour un allongement de deux ans de son bail sont toujours en cours, mais elles ont été mises à l’arrêt pour une bonne raison. Après avoir accepté des reports de salaires durant la période covid, De Jong récupère la totalité de ses émoluments depuis le début de la saison dernière, soit 18 M€ par an là (19 M€ même pour les deux prochaines années de son contrat). C’est bien là que le bât blesse. Si le Barça a souhaité s’en débarrasser lors des derniers mercatos, c’est pour cette raison.

De Jong a refusé un 2e report de salaires

Cela aurait évité à l’entité catalane de devoir lui verser une partie des avoirs accordés par le joueur de 26 ans. Sport s’est procuré le contrat de De Jong et dévoile des informations importantes. Le Néerlandais avait accepté pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 d’être payé comme un joueur venant tout juste de débuter en équipe première. Il touchait 960 000 € la première année, 1 250 000 € la seconde, avant de retrouver le salaire qui avait été convenu lors de sa signature à l’été 2019, soit 18 M€, plus des primes. Un peu bonne poire à l’époque, De Jong a refusé un second report ces derniers mois, qu’il risque de payer un peu cher.

Il avait souhaité obtenir des primes en contrepartie de ses remises de salaires : 2,8 M€ entre 2021 et 2023, puis 6,8 M€ pour la saison en cours, 4,2 M€ en 2024/2025 et 4 M€ pour la dernière année de son contrat. En cas de départ avant la fin de son aventure, les primes sautaient, d’où la volonté de le transférer, notamment à Manchester United à l’été 2022 puis 2023, ce que ne voulait pas le joueur. Car c’est bien cette saison que De Jong coûte le plus cher au Barça : 18 M€ de salaire, plus 6,8 M€ de primes, auxquels il faut ajouter 2 M€ de variables en fonction des matchs joués, lui qui est titulaire…

Il va couter 26,8 M€ au Barça cette saison

Pour cet exercice 2023/2024, les Blaugranas vont lui verser pas moins de 26,8 M€. Il s’agit là d’un gouffre financier pour un club toujours limité par le plafond salarial fixé par la Liga. «Nous avons eu l’opportunité de vendre Frenkie de Jong pour 100 M€ mais nous ne l’avons pas fait. Nous ne pouvions pas accepter cette offre dans ces conditions car Frenkie est un joueur clé de l’équipe», s’est défendu Joan Laporta ce samedi lors de l’assemblée générale du club. Pour Sport, c’est pourtant la raison qui fait pour le moment capoter les négociations d’une prolongation. Un 2e report aurait permis au Barça de respirer encore un peu plus…