PSG : Mauricio Pochettino vole au secours de Lionel Messi

Des débuts compliqués. Les supporters du Paris Saint-Germain se souviendront longtemps de ce mercato estival 2021, qui restera probablement l'été le plus fou du côté du Parc des Princes ayant vu Lionel Messi (34 ans), star interplanétaire du ballon rond, débarquer dans la capitale française, le tout aux côtés d'autres recrues XXL (Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum). Toutefois, les premiers pas de la Pulga en France sont loin de l'entame rêvée imaginée par bien des fans parisiens.

Apparu à 3 reprises (2 titularisations) sous le maillot du Paris SG (100 minutes disputées), Leo Messi n'a pour le moment pas encore trouvé le chemin des filets ni délivré de passe décisive sous ses nouvelles couleurs. De plus, une polémique déclenchée au moment de sa sortie prématurée contre l'OL en Ligue 1 (2-1, 6ème journée), une complicité sur le terrain loin d'être évidente avec Kylian Mbappé et Neymar au cœur d'un trio magique inefficace, et une blessure au genou lui ayant fait manquer les deux derniers matchs des Rouge et Bleu en championnat font tâche dans ses premières semaines.

Pochettino réclame du temps pour Messi et la «MNM»

Alors que le retour du sextuple Ballon d'Or se profile ce mardi en vue de la réception de Manchester City (21h) en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a été contraint de calmer le jeu autour de son numéro 30 et de son début de saison galère. «C'est un homme comme tout le monde, qui a besoin de s'adapter à une nouvelle équipe, une nouvelle culture, une nouvelle société. Laissons les gens travailler, les joueurs s'adapter, se sentir comme chez eux. Il a quand même fait 20 ans à Barcelone. Tout est nouveau ici pour lui, il n'est plus comme à la maison. Il n'est pas arrivé il y a si longtemps», a dans un premier temps expliqué le technicien argentin devant les journalistes.

Puis l'entraîneur du PSG a continué, défendant également son trio offensif de stars, la «MNM», extrêmement attendu par la planète football. «Avec du temps, sa relation avec ses coéquipiers va bien se passer et je n'ai pas de doute quant au fait que nous allons connaître le succès ensemble. Il faut travailler dans différentes conditions. Il y a des moments pour que Messi, Neymar et Mbappé apprennent à se connaître puis à bien jouer ensemble. Nous avons besoin de temps. Les joueurs ont besoin de se sentir libres», a-t-il conclu. Ce mardi, l'occasion semble en tout cas parfaite pour que Lionel Messi puisse inscrire son premier but avec le PSG, tout en brillant dans le jeu aux côtés des autres galactiques. De quoi faire taire les critiques et rappeler pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.