Marine Tondelier défend Kylian Mbappé face à la Chine

La polémique autour de Kylian Mbappé prend désormais une tournure politique en France. Après les réactions provoquées en Chine par ses propos sur Mao Zedong, l’attaquant du Real Madrid a reçu le soutien de Marine Tondelier. Sur son compte X, la secrétaire nationale des Écologistes a pris la défense du capitaine de l’équipe de France, qui avait qualifié l’ancien dirigeant chinois de « dictateur » lors d’un podcast enregistré pour The Bridge. « Kylian Mbappé a eu entièrement raison de qualifier Mao Zedong de dictateur. Les dizaines de millions de morts dont Mao est responsable et la nature totalitaire de son régime sont confirmés par tous les historiens », a-t-elle écrit. Avant d’insister : « Kylian Mbappé n’a donc pas exprimé une opinion mais des faits établis. » Une prise de position qui intervient alors que le Français a présenté ses excuses après la vague de critiques suscitée par ses déclarations.

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Kylian Mbappé a eu entièrement raison de qualifier Mao Zedong de dictateur.



Les dizaines de millions de morts dont Mao est responsable et la nature totalitaire de son régime sont confirmés par tous les historiens.



Kylian Mbappé n’a donc pas exprimé une opinion mais des faits établis.



Dans une époque où les sciences sont remises en question chaque jour par les partisans de l’autoritarisme, ce n’est jamais inutile de le rappeler.



Et céder systématiquement aux pressions économiques de la Chine est un signe de faiblesse.



C’est avouer que ce en quoi nous croyons a moins de valeur que ce que nous avons à vendre. — Marine Tondelier (@marinetondelier) October 28, 2026

Marine Tondelier est également allée plus loin en dénonçant les pressions économiques exercées par la Chine. « Céder systématiquement aux pressions économiques de la Chine est un signe de faiblesse. C’est avouer que ce en quoi nous croyons a moins de valeur que ce que nous avons à vendre », a-t-elle ajouté. Pour rappel, cette affaire a provoqué d’importantes répercussions pour Mbappé, avec des appels au boycott, des contrats publicitaires remis en cause et la déprogrammation de rencontres de Liga à la télévision chinoise. Le Real Madrid et Javier Tebas, président de LaLiga, ont également présenté leurs excuses afin de préserver leurs relations commerciales avec le marché chinois.