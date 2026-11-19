Dossier qui a animé les dernières semaines, la venue de JJ Gabriel (16 ans) du côté du Real Madrid est imminente. Le joueur a déjà annoncé son départ de Manchester United. Les Reds Devils envisagent d’ailleurs de porter plainte contre les Merengues. Loin de ces préoccupations judiciaires, le milieu offensif découvre tout doucement sa nouvelle vie.

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Débarqué à Madrid, il a passé la journée de mercredi au centre d’entraînement de Valdebebas avec sa famille comme le rapporte AS. Une visite qui a également été l’occasion de peaufiner les détails de l’accord avant la signature définitive du jeune joueur. Le joueur ne s’est pas encore entraîné avec la Casa Blanca.