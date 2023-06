Le président de Newcastle affiches ses ambitions XXL

Interrogé par le média du club, le président de Newcastle, Yasir Al-Rumayyan, a fait part de ses grandes ambitions à la tête des Magpies. «La Ligue des champions nous apportera plus de revenus, le sponsoring s’améliore et cela représente plus de fonds pour nous. Si vous mettez tout cela ensemble, je pense que nous devrions avoir l’ambition d’être numéro 1», a ainsi lancé le dirigeant avant de confier son attachement au club.

«Nous avons l’une des meilleures fanbases de Premier League et potentiellement du monde. J’aime les drapeaux, l’engagement des supporters (…) Je me considère comme un fan, pas seulement comme le président ou le représentant du propriétaire. J’aimerais remercier du fond du cœur les supporters et la communauté pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté». Les habitués du St James’ Park apprécieront…

