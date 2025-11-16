Menu Rechercher
OM : Bilal Nadir dévoile son plus grand rêve

Bilal Nadir en action avec l'OM @Maxppp

Interrogé par les médias du club, Bilal Nadir est revenu sur son ascension sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Coupé dans son élan après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés qui l’a éloignée des terrains pendant un an, le milieu offensif marocain retrouve, aujourd’hui, son plein potentiel. De quoi rêver grand…

«J’ai réalisé que je jouais à l’OM que quand j’ai commencé à jouer, à ressentir l’engouement, et ce que ca pouvait donner comme émotions», a notamment déclaré le joueur de 21 ans avant de dévoiler son plus grand rêve de footballeur : «gagner la Ligue des Champions avec l’OM».

