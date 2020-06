Bayern : Michaël Cuisance forfait

Après une première partie de saison délicate ponctuée de rares apparitions, Michaël Cuisance revenait bien ces dernières semaines au Bayern Munich. Auteur d'entraînements convaincants, il avait réussi à se faire au sein de l'effectif pléthorique du club bavarois. Preuve en est ses trois apparitions depuis le retour de la Bundesliga et surtout ses 45 minutes convaincantes face à Dusseldorf le 30 mai dernier (5-0).

Mais le couperet est tombé juste avant le match face au Bayer Leverkusen où il devait sûrement entrer en jeu. Quelques heures avant le match, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a dû déclarer forfait et renoncer à accompagner ses coéquipiers à la BayArena et est déjà reparti pour Munich. Selon nos informations, il souffre d'une gastro-entérite, ce qu'a confirmé le club bavarois. Son retour pour la rencontre de Coupe d'Allemagne est incertain. Un coup d'arrêt pour un joueur qui revenait bien au Bayern et qui avait la confiance de son coach Hansi Flick.