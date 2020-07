Rien ne va plus entre Nicolo Zaniolo et la Roma !

À 21 ans, Nicolo Zaniolo fait parler de lui pour ses talents de footballeur. Mais pas que. Depuis quelques jours, le milieu de terrain italien agite l'AS Roma en coulisses. La raison ? Eh bien, tout a commencé mercredi dernier à l'occasion de la rencontre opposant la Louve à l'Hellas Vérone. Ce 15 juillet, le club romain s'est imposé 2 à 1. Mais cette victoire a eu visiblement un goût amer pour les Giallorossi. L'attitude de Zaniolo n'aurait pas été du tout appréciée par son équipe, à commencer par son entraîneur Paulo Fonseca, avec lequel les relations seraient fraîches. En effet, le joueur, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec lésion méniscale associée le 12 janvier, lui reprocherait de l'avoir fait reprendre trop rapidement (il a repris le 5 juillet).

Mais Fonseca a aussi des reproches à faire à Zaniolo, qu'il n'a pas hésité à critiquer après la rencontre face à Vérone, tout comme son coéquipier Gianluca Mancini, agacé par le manque de sérieux de son coéquipier en défense. Le coach de la Roma avait confié : «Gianluca (Mancini) a toujours une bonne attitude, il a réagi parce que Zaniolo doit faire plus pour aider l’équipe et il ne l’a pas fait. Je suis du côté de Mancini. Maintenant, Nicolo doit comprendre que, quand il entre, il doit travailler pour l’équipe, je ne l'ai pas aimé aujourd’hui. Ici, vous devez travailler pour le groupe». Un groupe romain qui a été profondément énervé par l'attitude de Nicolo Zaniolo et qui lui aurait fait payer.

Zaniolo aurait été attaqué par ses coéquipiers

En effet, La Repubblica titre ce mardi : "Rupture totale avec Zaniolo : l'équipe l'a attaqué, son futur est en doute". Le média italien explique qu'après cette fameuse rencontre face à Vérone, certains de ses coéquipiers l'auraient repris de volée et, surtout, l'auraient agressé dans le vestiaire. Une altercation qui aurait profondément choqué le natif de Massa. D'ailleurs, ce dernier ne parlerait plus avec eux et serait en rupture totale avec son entraîneur. Blessé à l'entraînement vendredi dernier(problème au mollet), il était absent lors du match face à l'Inter ce week-end. Mais il était présent en tribunes avec le regard noir selon la presse italienne. Très amer après cet épisode, le joueur né en 99 essayerait de tourner la page avec l'aide de ses parents, assure le Corriere dello Sport.

La publication transalpine explique également que l'agent du joueur a demandé un rendez-vous en urgence avec les dirigeants de la Louve afin d'évoquer les événements survenus, de tenter d'apaiser la situation et d'en savoir plus sur les perspectives du club avec son poulain. Le représentant de Zaniolo ne comprend pas pourquoi son joueur est ainsi marginalisé et traité de la sorte. Une réunion qui sera capitale dans ce dossier, d'autant que plusieurs écuries suivent avec attention la situation du Romain. Tottenham, la Juventus ou encore l'Inter ont été cités comme des prétendants. Et après les incidents dans le vestiaire de la Roma, les courtisans de Nicolo Zaniolo (sous contrat jusqu'en 2024) pourraient bien passer la seconde.