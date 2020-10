Brighton tente de relancer Danny Welbeck

Après avoir recruté Adam Lallana cet été, Brighton se fait une spécialité de relancer les joueurs qui étaient promis à un bel avenir avant de connaître un autre destin. Les Seagulls viennent d'annoncer la signature de Danny Welbeck pour la saison à venir.

L'attaquant de 29 ans, formé à Manchester United, a paraphé un contrat d'un an avec l'actuel 15e de Premier League. Il était libre depuis la fin de son aventure en juillet dernier avec Watford.

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.



The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!



🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️