Ancien joueur de Toulouse, Caen et Le Mans, Yrondu Musavu-King est décédé à 34 ans

Le football toulousain reste en deuil. Une semaine après la disparition tragique de Bryan Bergougnoux, le TFC a appris la disparition d’un autre de ses anciens joueurs : Yrondu Musavu-King. International gabonais à 12 reprises, l’ancien défenseur de 34 ans a été retrouvé mort dans les rues de Libreville au Gabon.

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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Yrondu Musavu King 😢



Âgé de 34 ans et formé au @SMCaen, il avait fait ses débuts en professionnel avec le Club.



Le @SMCaen pense profondément à sa famille et ses proches dans cette terrible épreuve 🖤 pic.twitter.com/RLXrbvwhr4 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) June 5, 2026

Comme le rapporte la Dépêche du Midi, le corps d’Yrondu Musavu-King aurait été "retrouvé inerte à l’arrière d’un domicile à Libreville (Gabon), dans des circonstances encore non élucidées". Formé à Caen, passé par Lorient, Toulouse, l’Udinese, Boulogne ou encore Le Mans, l’ex-international gabonais avait pris sa retraite en 2022 après une dernière expérience en Inde. Son club formateur, le Stade Malherbe de Caen, a notamment réagi à cette triste nouvelle sur ses réseaux sociaux : «c’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Yrondu Musavu King. Âgé de 34 ans et formé au SM Caen, il avait fait ses débuts en professionnel avec le Club. Le SM Caen pense profondément à sa famille et ses proches dans cette terrible épreuve.»