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Bundesliga

Bundesliga : Leverkusen chute d’entrée, Leipzig déroule, Francfort accroché malgré un triplé d’Ebnoutalib

Par Josué Cassé
1 min.
Antonio Nusa @Maxppp
terminé - 15:30 Elversberg 3 Leverkusen 2
terminé - 15:30 Leipzig 3 M'gladbach 0

Le premier multiplex de la saison 2026/2027 de Bundesliga a offert un samedi riche en buts et en surprises. En effet, Elversberg a créé la sensation en dominant le Bayer Leverkusen (3-2). Le club promu a fait la différence grâce à Lukas Petkov (8e), Cole Campbell (9e) et David Mokwa (46e). Leverkusen a ensuite réagi en fin de match avec Patrik Schick (77e), puis Christian Kofane (90e+1), sans parvenir à égaliser. De son côté, Cologne a renversé Hoffenheim (3-2) après avoir été mené, alors que le RB Leipzig n’a pas forcé son talent pour se défaire de Mönchengladbach (3-0) grâce à Ridle Baku (26e), à Antonio Nusa (49e) et à Rocco Reitz (66e).

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Dans la capitale allemande, l’Union Berlin et l’Eintracht Francfort ont offert un match spectaculaire (3-3). Si le club de la capitale avait ouvert le score par Emmanuel Latte Lath (3e), Younes Ebnoutalib a finalement claqué un triplé pour les visiteurs (10e, 11e, 67e). Pour autant, les Berlinois ont arraché le nul grâce à Leopold Querfeld (79e) puis Tim Skarke (90e+2). Enfin, Mayence et Paderborn n’ont pas réussi à se départager (0-0), dans le seul match sans but de l’après-midi.

Pub. le - MAJ le
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