Bayern Munich : Manuel Neuer de retour

Touché aux adducteurs avec l’Allemagne lors du rassemblement du mois de mars, Manuel Neuer n’avait pas encore retrouvé les terrains depuis. Le gardien de 38 ans a manqué quatre matchs, contre la France et les Pays-Bas avec la Mannschaft, et contre Dortmund (0-2) et Heidenheim (3-2) en Bundesliga. Mais bonne nouvelle pour le Bayern, Neuer est de retour.

Le portier allemand était présent à l’entraînement ce lundi avec le Bayern Munich. Sa présence pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal mardi reste néanmoins très incertaine, mais il s’agit là d’une bonne nouvelle pour le champion d’Allemagne en titre en vue de ce rendez-vous.