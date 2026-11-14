Angleterre : Morgan Rogers monte au créneau pour défendre Cole Palmer

Morgan Rogers n’a pas apprécié les critiques visant Cole Palmer et a décidé de prendre publiquement sa défense. Après la victoire de l’Angleterre contre la Croatie (2-1), jeudi soir en Ligue des nations, le milieu offensif de Chelsea a fermement démenti les accusations selon lesquelles son ami et coéquipier en sélection manquerait d’engagement envers les Three Lions. Absent du dernier rassemblement, le joueur de Chelsea a notamment été pointé du doigt après les déclarations de Thomas Tuchel, qui estimait qu’il manquait trop d’occasions de se montrer sous le maillot anglais. « C’est un mensonge. Il veut être ici. Il voulait être convoqué et représenter son pays, comme il l’a toujours fait. Les gens voient simplement une occasion de faire parler et choisissent la facilité », a répliqué Rogers au micro de BBC Radio 5 Live. Buteur face aux Croates, l’international anglais a tenu à rappeler les difficultés physiques traversées par Palmer ces derniers mois. « Nous savons tous qu’il a vécu une année compliquée avec les blessures. Je sais personnellement qu’il continue de les gérer. Il a traversé une période difficile et ne se sentait pas à 100 % sur le terrain », a-t-il expliqué, assurant que son coéquipier souhaitait avant tout retrouver sa meilleure condition physique.

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Pour Morgan Rogers, l’absence de Cole Palmer ne doit donc pas être interprétée comme un manque de motivation envers la sélection anglaise. « Il veut jouer encore dix ou quinze ans, donc il doit aussi prendre soin de son corps. Si cela signifie se préserver à court terme pour être meilleur sur la durée, il faut le soutenir », a insisté l’ancien joueur d’Aston Villa. « Cela n’a rien à voir avec l’Angleterre ou une quelconque envie de ne pas jouer pour son pays. C’est absurde de remettre en question quelqu’un qui veut représenter l’Angleterre », a-t-il poursuivi. De son côté, Thomas Tuchel avait déjà assuré que sa décision n’avait rien de personnel, expliquant privilégier les jou

eurs présents lors du précédent rassemblement et ayant donné satisfaction. Le sélectionneur allemand avait toutefois convoqué plusieurs nouveaux éléments, dont Jobe Bellingham, James Hill et Josh King, ce dernier évoluant au même poste que Palmer. Malgré cette concurrence, Rogers espère rapidement retrouver le joueur de Chelsea avec les Three Lions. « Quel joueur, et quelle personne ! C’est quelqu’un qu’on veut voir sous le maillot de l’Angleterre. Il possède tellement de qualités et de talent. J’espère qu’on le reverra très bientôt », a-t-il conclu.