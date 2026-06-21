Coupe du Monde : Lamine Yamal pousse un gros coup de gueule avant le match décisif de l’Espagne

L’Espagne joue déjà très gros dans cette Coupe du Monde 2026. Après son match nul totalement inattendu face au Cap-Vert (0-0) lors du premier match, la Roja affronte l’Arabie saoudite à 18h avec l’obligation de gagner. Sous peine de terminer deuxième ou troisième - voire pire - et devoir affronter un gros comme l’Argentine très tôt dans la compétition. Un duel face à une équipe qui avait justement fait tomber l’Albiceleste en 2022, et qui a des arguments pour faire mal aux Espagnols…

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Une rencontre que Lamine Yamal devrait encore démarrer sur le banc. Pas encore à 100% sur le plan physique, celui qui avait un peu enflammé le jeu de son équipe face aux Capverdiens devra encore se contenter d’une entrée en jeu, pour le plus grand malheur des fans espagnols. Dans un entretien accordé au journal généralise El Pais, il a donné de ses nouvelles. « Je vais mieux que ce que les gens pensent », a-t-il notamment lancé.

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Lamine Yamal déjà agacé

Mais surtout, il a poussé un petit coup de gueule contre les médias, qu’il trouve injustes avec la sélection championne d’Europe, faisant des constats et des bilans après un seul match. « Avant le 19 juillet, on ne saura pas qui va gagner, mais vous vous voulez déjà le savoir aujourd’hui. Vous êtes très pressés. Après un match, l’Espagne a pris un point. Le Portugal aussi, l’Argentine et la France ont gagné, donc ça veut dire que l’Argentine et la France vont forcément aller en finale ? », a d’abord lancé le petit prodige barcelonais.

« Je ne comprends pas. Au lieu de profiter des matchs vous voulez tirer des conclusions très rapides. Pour vous, actuellement, l’Espagne est nullissime. Mais ceux qui connaissent le foot, vous savez que ce n’est pas le cas », s’est emporté le numéro 19 de la sélection espagnole. Lamine Yamal et sa bande auront donc l’occasion de prouver que la Roja reste un sérieux candidat au titre final…