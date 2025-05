Une campagne de la LFP contre l’homophobie finalement annulée

La LFP avait prévu une nouvelle campagne de communication pour la journée de lutte contre l’homophobie, en référence au geste controversé de Mohamed Camara la saison passée. Selon L’Equipe, un film devait mettre en scène des joueurs retirant un morceau de scotch de leur maillot pour y coller le patch arc-en-ciel. Quatre joueurs de Ligue 1 y ont participé, et chaque club devait disposer de son propre visuel. L’idée, jugée à la croisée entre « impertinence et respect », a finalement été abandonnée à la dernière minute.

La Ligue a opté pour une approche plus sobre et centrée sur le terrain : flocage spécial sur les maillots, actions locales, et soutien à des associations via une vente aux enchères. Elle a affirmé que son engagement restait intact pour « faire reculer l’homophobie dans les stades ». Pour rappel, ce même week-end, deux joueurs, Nemanja Matic (Lyon) et Ahmed Hassan (Le Havre), ont dissimulé les couleurs LGBTI+ sous du scotch blanc.