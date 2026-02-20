OM : la réponse d’Habib Beye à ses détracteurs

Nommé à la surprise générale pour succéder à Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM, Habib Beye va devoir faire ses preuves pour fédérer chez les supporters, dubitatifs pour la plupart. Mais le coach sénégalais, qui connaît bien le contexte marseillais pour y avoir évolué en tant que joueur entre 2003 et 2007, a bien l’intention de ramener son énergie positive.

«Ce que je peux dire aux supporters qui ne comprennent pas ce choix (d’être nommé entraîneur) ? Je ne suis pas là pour commenter ce qui se dit, je suis là pour amener toute ma force et toute mon énergie. Et je peux vous dire qu’il y a aussi beaucoup de gens qui sont contents que je sois ici à l’OM», a-t-il confié sur Ligue1+ avant Brest - OM.