Menu Rechercher
Commenter
Officiel MLS

FC Metz : Cheikh Sabaly rejoint Vancouver

Par Jordan Pardon
1 min.
Cheikh Sabaly en action avec le FC Metz. @Maxppp

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Cheikh Sabaly file en MLS. L’international sénégalais (12 sélections), qui s’était notamment distingué en mai 2025 en marquant le but de la victoire du Sénégal à Wembley face à l’Angleterre (1-3), évoluera désormais sous les couleurs de Vancouver. L’attaquant de 26 ans y a signé un contrat jusqu’en 2029, plus une année en option.

La suite après cette publicité
Vancouver Whitecaps FC
Le gars du Sénégal 🤩🇸🇳

We have acquired Senegalese international forward Cheikh Sabaly via transfer from French Ligue 1 side FC Metz through 2028-29 with a club option for the 2029-30 season 🔥

📰 |

#VWFC
Voir sur X

«Nous avons obtenu les droits de l’attaquant international sénégalais Cheikh Sabaly en provenance du club français évoluant en Ligue 1, le FC Metz. Le joueur est lié à Vancouver jusqu’en 2028-29, avec une option pour le club pour la saison 2029-30», écrit la franchise canadienne. Au total, Sabaly aura joué 122 matchs sous le maillot grenat, pour 22 buts, 11 offrandes mais aussi trois montées en Ligue 1 (2019, 2023, 2025).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Ligue 1
Metz
Cheikh Sabaly

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
Cheikh Sabaly Cheikh Sabaly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier