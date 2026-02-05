FC Metz : Cheikh Sabaly rejoint Vancouver

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Cheikh Sabaly file en MLS. L’international sénégalais (12 sélections), qui s’était notamment distingué en mai 2025 en marquant le but de la victoire du Sénégal à Wembley face à l’Angleterre (1-3), évoluera désormais sous les couleurs de Vancouver. L’attaquant de 26 ans y a signé un contrat jusqu’en 2029, plus une année en option.

«Nous avons obtenu les droits de l’attaquant international sénégalais Cheikh Sabaly en provenance du club français évoluant en Ligue 1, le FC Metz. Le joueur est lié à Vancouver jusqu’en 2028-29, avec une option pour le club pour la saison 2029-30», écrit la franchise canadienne. Au total, Sabaly aura joué 122 matchs sous le maillot grenat, pour 22 buts, 11 offrandes mais aussi trois montées en Ligue 1 (2019, 2023, 2025).