Real Madrid : Álvaro Arbeloa a réduit les jours de repos de ses joueurs

Même privé de nombreux titulaires partis en sélection, Arbeloa a maintenu ses plans à Valdebebas en ajustant le rythme de ses séances. Avec 13 joueurs de l’équipe première en trêve internationale et plusieurs blessés en convalescence, le coach ne peut compter que sur 7 éléments pleinement opérationnels selon Marca. Pour compenser ces absences, il a décidé de réduire les périodes de repos et d’intensifier les entraînements afin de préserver la compétitivité et la forme physique des joueurs restants.

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Parmi ceux présents, on note quelques surprises : Lunin et Trent. Ils n’ont pas été convoqués par leurs sélections nationales, tandis que Carvajal, Carreras, Fran García et Asencio restent aussi à disposition de la Roja. La bonne nouvelle vient du retour d’Éder Militão, prêt à reprendre après la trêve. Arbeloa mise désormais sur un travail plus exigeant pour les joueurs disponibles, afin de maintenir l’équilibre de l’équipe et les préparer pour la dernière phase décisive de la saison. De plus, les nouvelles sont rassurantes pour Vinicius Jr.