Mexique : Ángel Correa cartonne avec les Tigres

Champion du monde avec l’Argentine en 2022, Ángel Correa impressionne en Amérique du Nord après son départ de l’Atlético de Madrid. En effet, il a été l’un des grands artisans de la victoire des Tigres face à Guadalajara dans la nuit de samedi à dimanche (4-1). Lors de la 14e journée de championnat mexicain, l’attaquant s’est illustré avec un but et deux passes décisives face au leader, bien épaulé par Juan Brunetta, auteur d’un doublé.

La suite après cette publicité

Grâce à ce succès, les Tigres grimpent à la sixième place du classement avec 20 points. Par ailleurs, les hommes en jaune peuvent compter sur le joueur de 31 ans cette saison. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, le droitier reste en forme et n’a pas fini d’effrayer les défenses de Liga MX.