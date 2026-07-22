Manchester United dévoile son nouveau maillot extérieur 2026-2027

À quelques semaines de la reprise de la Premier League, Manchester United a présenté le maillot extérieur que porteront les hommes de Michael Carrick lors de la saison 2026-2027. Les Red Devils misent sur une tunique élégante, dominée par le bleu, qui accompagnera le club dans ses déplacements avec l’ambition de retrouver les sommets en Angleterre comme sur la scène européenne.

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« Aujourd’hui, adidas dévoile le nouveau maillot extérieur de Manchester United pour la saison 2026/27. Inspiré de l’une des identités extérieures les plus emblématiques du club, ce design réinterprète les maillots bleus historiques avec une approche contemporaine. Les rayures tissées ton sur ton apportent de la profondeur au maillot, tandis que les détails rouges et blancs rendent hommage à l’ADN de Manchester United », a indiqué l’équipementier allemand dans un communiqué.

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