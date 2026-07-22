Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester United dévoile son nouveau maillot extérieur 2026-2027

Par Sasha Nahon
1 min.
Le maillot extérieur de MU pour la saison 2026-2027 @Maxppp

À quelques semaines de la reprise de la Premier League, Manchester United a présenté le maillot extérieur que porteront les hommes de Michael Carrick lors de la saison 2026-2027. Les Red Devils misent sur une tunique élégante, dominée par le bleu, qui accompagnera le club dans ses déplacements avec l’ambition de retrouver les sommets en Angleterre comme sur la scène européenne.

La suite après cette publicité
defaultAltAttribute

« Aujourd’hui, adidas dévoile le nouveau maillot extérieur de Manchester United pour la saison 2026/27. Inspiré de l’une des identités extérieures les plus emblématiques du club, ce design réinterprète les maillots bleus historiques avec une approche contemporaine. Les rayures tissées ton sur ton apportent de la profondeur au maillot, tandis que les détails rouges et blancs rendent hommage à l’ADN de Manchester United », a indiqué l’équipementier allemand dans un communiqué.

Les nouveaux maillots domicile extérieur 2026-27 de Manchester United bientôt disponibles à la vente sur FOOT.FR.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier