Une Coupe du Monde des Clubs à 48 équipes est en marche

Coup de tonnerre à l’UEFA ! L’institution serait prête à accepter l’élargissement de la Coupe du Monde des clubs à 48 équipes à partir de 2029 d’après The Guardian. Initialement opposée au projet par crainte de voir la compétition concurrencer la Ligue des Champions et déséquilibrer le calendrier international, l’UEFA poserait désormais une condition claire. Le tournoi ne devra pas être organisé tous les deux ans. L’idée de ce cycle, soutenue un temps par le Real Madrid, a finalement été écartée face à la résistance des ligues européennes et des instances nationales. La FIFA, qui avait déjà laissé entendre avant la dernière édition aux États-Unis qu’un passage de 32 à 48 clubs était envisagé, cherche à renforcer avant tout les revenus du tournoi, notamment après l’absence de grandes équipes. Le FC Barcelone, Liverpool ou Manchester United en font partie.

Ce changement drastique marquerait un apaisement entre Aleksander Ceferin et Gianni Infantino, respectivement présidents de l’UEFA et de la FIFA. Une expansion permettrait d’augmenter le nombre de clubs européens qualifiés (de 12 à environ 16), avec des gains financiers considérables — à l’image des 85 millions de livres (soit environ 102 millions d’euros) remportés par Chelsea lors de son sacre face au PSG cet été. Malgré des inquiétudes persistantes sur l’impact économique et sportif des compétitions européennes, cette formule élargie est jugée moins déstabilisante qu’un rendez-vous tous les deux ans, d’autant que les deux présidents, potentiellement candidats aux prochaines élections, ont intérêt à maintenir un climat apaisé pour le bien du football international et son organisation. Pour rappel, ce sont l’Espagne et le Maroc qui sont les favoris pour accueillir la prochaine Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu à l’été 2029. Un an avant qu’ils ne soient deux des principaux hôtes de la Coupe du monde 2030.