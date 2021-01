OL : Rudi Garcia prend position dans le dossier Moussa Dembélé

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a des raisons d'être heureux ! Cette saison, les pensionnaires du Groupama Stadium enchaînent les succès et les bonnes prestations. Ce qui leur permet d'ailleurs d'être leaders du championnat de France à l'heure actuelle et ce qui pourrait aussi leur permettre de remporter le titre honorifique de champion d'automne en cas de succès ce week-end à Rennes. Un objectif pour les Gones et Rudi Garcia, de passage en conférence de presse ce vendredi. L'occasion pour le technicien français de faire le point sur l'état de forme de Moussa Dembélé.

En effet, l'attaquant s'est cassé le bras à l'entraînement juste avant la trêve hivernale. «Normalement, c'est six semaines d'absence ce genre de fracture. C'était le 22 décembre dernier, à la veille d'affronter Nantes. Il reste encore du temps. Je pense que ce sera en fonction de l'accord du médecin qui l'a opéré et du médecin du club. A voir si on peut réduire le délai. Mais on verra. (...) Il a couru depuis deux jours. On l'a ménagé. Il ne faut pas qu'il retombe, on attendait le feu vert des médecins et on l'a eu.»

Rudi Garcia se prononce sur le cas Dembélé

Mais il n'est pas certain que l'on revoit le natif de Pontoise sous le maillot de l'OL. Comme révélé sur notre site, Moussa Dembélé (24 ans) est au cœur de discussions entre l'Atlético de Madrid et l'OL. Le joueur, qui a échangé avec Diego Simeone, a été convaincu par le projet des Colchoneros, lui qui a perdu peu à peu sa place de titulaire à Lyon cette saison. Hier soir, les différentes parties ont échangé sur le sujet. Et si le dossier bloquait, les échanges sont repartis aujourd'hui et le dossier avance tranquillement. Un cas qu'a donc évoqué Rudi Garcia ce vendredi.

Et l'ancien coach du LOSC et de l'OM n'est pas forcément pour un départ du Français. «Il fait partie des joueurs importants. Bien sûr, on préfère le garder, après on verra. Ce qui est sûr, c'est que si des joueurs ont des velléités de départ, notamment Moussa, il faudra les remplacer. Ca me paraît logique.» Et justement, l'OL avance en parallèle pour une arrivée d'Islam Slimani. Moussa Dembélé, lui, pourrait faire l'objet d'un prêt avec une option d'achat. «Je n'en sais rien. Ce n'est pas le plus important. Je préférerai qu'il reste», a lâché un Rudi Garcia qui pourrait donc avoir à gérer un changement important dans son effectif.