Maria Sole Ferrieri, première femme à arbitrer un match de Serie A

La rencontre entre Sassuolo et la Salernitana, le dimanche 2 octobre au Mapei Stadium, va marquer un tournant dans l'histoire de la Serie A. En effet, Maria Sole Ferrieri sera la première femme à arbitrer une rencontre du championnat italien après plus de 110 ans. Jusqu'à présent, elle avait arbitré 23 matches en Serie C, 3 en Serie B et autant en Coupe d'Italie.

La suite après cette publicité

« Ce n’est pas une journée anodine et je suis aussi excité. Maria Sole fera ses débuts en Serie A au mérite, sans raccourcis. Nous vivrons un moment historique après plus de 110 ans. Nous ne donnons pas de privilèges, Maria Sole a tracé cette voie », a déclaré hier le président de l’Association italienne des arbitres (AIA), Alfredo Trentalange. Ferrieri a d'ailleurs aussi été appelée pour arbitrer à la Coupe du Monde féminine U17, qui se déroulera du 11 au 30 octobre en Inde.