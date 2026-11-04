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Ligue des Champions

Côme : Nico Paz ne cache pas les ambitions italiennes en Ligue des Champions

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nico Paz lors du match entre Lens et Côme @Maxppp

Côme a frappé très fort sur la pelouse de Bollaert en infligeant une correction historique au RC Lens (1-9) lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Portés par un Nico Paz étincelant et un Anastasios Douvikas auteur d’un triplé, les hommes de Cesc Fabregas ont livré une véritable démonstration collective. Une prestation qui confirme les ambitions grandissantes de la formation italienne dans cette compétition.

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Au coup de sifflet final, Nico Paz n’a d’ailleurs pas caché sa confiance au micro de Canal+. Interrogé sur la facilité apparente de cette rencontre, le milieu offensif argentin a tenu à rappeler la qualité de son équipe. « Facile, jamais. On a bien joué. On a une équipe incroyable. On a un niveau très haut. Si on continue, on va aller très loin en Ligue des Champions. » Un message ambitieux qui témoigne des grandes aspirations lombardes pour la suite de cette campagne européenne.

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