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UEFA Nations League

Équipe de France : la réaction à chaud d’Esteban Lepaul

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Esteban Lepaul en action avec Rennes. @Maxppp
Belgique 0-1 France

Esteban Lepaul a vécu sa première titularisation en équipe de France, pour sa première convocation dans la liste de Zinédine Zidane. L’attaquant du Stade Rennais a livré sa réaction à chaud à l’issue de la rencontre, au micro de TF1. « On a fait un bon match, une bonne première, cohérente dans l’ensemble. On a corrigé quelques détails sur le pressing à la mi-temps. Un match très cohérent », a-t-il déclaré.

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Il a aussi commenté sa grande première, qu’il a jugée plutôt bonne. « Non, bien bien, très bien, honnêtement je me sentais bien. On apprend à jouer avec des personnes qu’on ne connait pas bien. Il y a quelques repères à prendre. » Il fait pourtant partie des joueurs les moins bien notés ce lundi soir.

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