Inter Milan : la Curva Nord rend hommage aux victimes de l’attentat de Nice

Les supporters de l’Inter Milan ont rendu hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, ce samedi, à l’occasion de la victoire des Nerazzurri face à Naples (3-2). Dans les tribunes, la Curva Nord a déployé une banderole en italien sur laquelle était inscrit : « 14/07/16 : Les supporters de l’Inter n’ont pas oublié les victimes de cet attentat lâche. » Un hommage fort, plus de dix ans après l’attaque terroriste survenue sur la Promenade des Anglais, qui avait coûté la vie à 86 personnes.

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« 14/07/16 : Les supporters de l'Inter n'ont pas oublié les victimes de ce lâche attentat. »

Grazie. @Inter 🤍 pic.twitter.com/jhuiXNOVDG — OGC Nice (@ogcnice) September 5, 2026

Ce geste s’inscrit également dans les liens historiques qui unissent une partie des supporters de l’Inter Milan à ceux de l’OGC Nice. Une amitié de longue date existe notamment entre les ultras de la Curva Nord et ceux de la Populaire Sud niçoise, avec plusieurs marques de soutien observées au fil des années. À l’occasion de la rencontre face à Naples, les supporters intéristes ont donc une nouvelle fois tenu à afficher publiquement leur solidarité avec Nice et à entretenir la mémoire des victimes du 14 juillet 2016.